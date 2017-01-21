Американцы ищут повод избавиться от украинской гири

Судьба войны на Донбассе в значительной степени зависит от договорённостей сверхдержав. Похоже, что новые американские власти поставят Киев перед тяжёлым выбором – или выполнение «Минска-2», или Вашингтон умывает руки.



Украинская гиря американцев давно напрягает, но отказаться от неё предыдущая администрация не могла, так как сама и породила. Но Киев выполнить соглашения не способен. Это значит, что он может (опираясь на поддержку в том числе и республиканских «ястребов», которые достаточно сильны) пойти на попытку военного решения ситуации. К чему это приведёт? Разумеется, к тому, что случилось с ВСУ в августе-сентябре 2014 года. То есть полному разгрому.



Вероятно, реакция России на этот раз будет открытой. У нас будут все основания наказать Киев и за засылку диверсантов в Крым, и за нарушение минских соглашений, и за агрессию. Но, с другой стороны, вряд ли Москве нужен полный демонтаж украинского государства с последующим хаосом. Тем не менее есть вероятность, что стороны предпочтут заморозить пожар войны между Украиной и Донбассом.



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