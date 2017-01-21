Дружеская рука Трампа тянется к России

Несмотря на попытки Барака Обамы как можно больше нагадить Дональду Трампу, свои отношения Вашингтон и Москва будут строить, по возможности, с чистого листа. Конечно, первые пару месяцев будет больше авансов, чем реальных договорённостей. Всё же для процесса утверждения новой администрации и вышвыривания на мороз чиновников предыдущей нужно время. Хотя некоторые адекватные действия по разрядке военной обстановки от Трампа стоит ждать практически сразу.



На днях Трамп выдвинул идею значительного взаимного сокращения ядерных арсеналов в рамках сделки с Россией. Причём в том числе – за отмену санкций. Но совершенно очевидно, что сокращения Стратегических ядерных сил без отказа США от программы ПРО быть не может. Военно-политическое руководство нашей страны на это не пойдёт. Разве что сокращение будет чисто косметическое. И уж тем более оно невозможно в обмен на отмену санкций. Эти вопросы для нас не могут быть связаны. Но даже в случае отказа США от ПРО от Вашингтона потребуется выполнить ещё ряд условий. Дело в том, что нынешние лимиты по размещённым на носителях боезарядам взялись не с потолка, а являются выверенными как минимально достаточные для решения задач сдерживания, нанесения неприемлемого ущерба и решения задач в глобальной войне. В общем, просто так уже не урежешь ничего.



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