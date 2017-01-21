Четыре человека стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи. Все они проживали в городе Хэттисбурге, который принял на себя основной удар стихии.

Как сообщает портал wdam.com, крыши многих домов в городе оказались разрушены, линии электропередач оборваны. Кроме того, есть сообщения о повреждениях газопровода. В настоящий момент одна из ключевых автомагистралей перекрыта.

Экстренные службы рекомендуют местным жителям воздержаться от поездок.

В Хэттисбурге продолжается спасательная операция. В настоящий момент известно о четырех погибших, точное число пострадавших пока не сообщается.

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