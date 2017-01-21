BBC сообщил о покушении на Трампа

В Twitter регионального британского телеканала BBC Northampton некоторое время назад появилась новость о том, что на нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа было совершено покушение. Из сообщения следовало, что политик получил пулю в руку.

Пост провисел в микроблоге несколько минут, после чего был удален. Как заявили позже представители ВВС, фейковую новость разместили хакеры, взломавшие аккаунт телеканала. В настоящее время проводится разбирательство.

Напомним, Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США накануне. Серьезных происшествий на церемонии инаугурации зафиксировано не было. А вот без курьезов не обошлось.