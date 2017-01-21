Блогеры и журналисты выкладывают в соцсети фотографии с церемонии вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, на которых запечатлена Мишель Обама. На снимках обращает на себя внимание презрительный взгляд бывшей первой леди страны.

Интернет-пользователи выдвигают свои версии того, что повлияло на настроение супруги Барака Обамы. Кто-то предположил, что так Мишель отреагировала на речь нового американского лидера Трампа. В другом комментарии говорится о том, что она перестала гордиться своей страной, после того как президентский пост занял республиканец.

Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о других моментах состоявшейся инаугурации, ставших предметом активного обсуждения в сети. Героями мемов стали Джордж Буш-младший и чета Клинтонов.