Российские бомбардировщики уничтожили склады и бронетехнику ИГ

Силы ВКС РФ нанесли новый удар по позициям запрещенной в России экстремистской группировки ИГ. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в распоряжение «АН-онлайн».

Как следует из официального сообщения оборонного ведомства, авиационный удар был нанесен по объектам исламистов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Целями для шести бомбардировщиков Ту-22м3 стали лагеря террористов, их склады, а также бронетехника.

Боевая задача была успешно выполнена. На настоящий момент все самолеты вернулись на свои аэродромы.

В начале текущего года стало известно, что Россия сократит свою группировку в Сирии. Первым зону конфликта покинул авианосец «Адмирал Кузнецов».