В Киеве застрелили адвоката

В киевскую полицию в ночь в 20 на 21 января поступило сообщение об обнаружении на улице мужчины, лежащего в луже крови. Пострадавшего около полуночи обнаружили прохожие, которые обратились в правоохранительные органы.

Как сообщает “112 Украина” со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции, когда на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина был еще жив, однако от полученного ранения он скончался в больнице.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, неизвестный подкрался к своей жертве сзади и выстрелил в голову. Установлено, что погибший работал адвокатом, поэтому в числе прочих версий о мотивах преступления рассматривается его профессиональная деятельность. Однако следствие не исключает, что убийство было совершено с целью ограбления.

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