Мексиканские чиновники признали инвалидом гражданина страны Роберто Кабреру, который известен длиной своего полового органа. Она составляет около 45 сантиметров.

Кабрера доволен решением властей – теперь он регулярно получает денежное пособие. В будущем мужчина планирует попробовать свои силы в фильмах для взрослых.

Мексиканец гордится своим пенисом и даже пытался зарегистрировать его как самый большой в мире в Книге рекордов Гиннесса, но получил отказ. А вот медики опасаются за здоровье Роберто Кабреры. Дело в том, что его детородный орган в силу своих нестандартных размеров крайне уязвим для инфекций. Врачи предлагали Кабрере провести операцию по уменьшению полового члена, однако тот наотрез отказался.

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