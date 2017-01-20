Стали известны причины задержания в Испании российского программиста

Как уже сообщалось ранее, российский программист Станислав Лисов был задержан спецслужбами в Испании, куда прилетел отдыхать с семьей. Мужчина был заподозрен в причастности к хакерской деятельности.

Как стало сегодня известно, власти страны направили в российское посольство официальное уведомление о причинах задержания Лисова. Как сообщает RT со ссылкой на представителя дипломатической миссии Василия Ниорадзе, россиянин был задержан в связи с запросом на экстрадицию, поступившему из Соединенных Штатов. Лисов подозревается в создании организации, целью которой является для мошенничество с использованием компьютерных программ.

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