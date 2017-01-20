Корреспондента RT задержан во время инаугурации Трампа

Корреспондент англоязычного отделения российского телеканала RT был задержан сотрудниками полиции в Вашингтоне во время церемонии инаугурации Дональда Трампа.

Как сообщается на сайте телеканала, корреспондент освещал акции протеста, проходившие на улицах Вашингтона во время инаугурации. Местные стражи порядка задержали его и доставили в отделение полиции даже несмотря на то, что он показал удостоверение журналиста.

Ранее сообщалось, что по улицам Вашингтона прокатилась волна протестных акций, вылившихся в беспорядки с битьем стекол. От действий протестующих пострадали в том числе здания Bank of America и McDonald's. Полиция была вынуждена применить газовые гранаты.