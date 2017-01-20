В Греции Обаму проводили флэшмобом “Гудбай, президент войны”

Дональд Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов. Его предшественника Барака Обаму в столице Греции проводили флэшмобом под названием “Гудбай, президент войны”.

Около десятка человек пришли к зданию американского посольства в Афинах. В руках они держали воздушные шарики черного цвета и фотографии детей с подписями - Ирак, Сирия, Пакистан, Ливия, Афганистан, Донбасс, Йемен, Эритрея. Это страны и регионы, где идут боевые действия, в которые вмешались США.

Участники акции напомнили, что когда Обама занял кресло президента, Соединенные Штаты вели только две войны, теперь же их восемь.

Полиция не препятствовала проведению акции, предупредив участников, чтобы те не приближались к ограде посольства, сообщают РИА Новости.

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