Сто человек понадобится, чтобы вывезти из Белого дома вещи Обамы

В настоящее время вещи бывшего президента Соединенных Штатов вывозятся из Белого Дома. Для этого были привлечены около ста человек технического персонала.

Дело в том, что освободить комнаты нужно в кратчайшие сроки - пока длится церемония инаугурации Дональда Трампа. Как сообщает New York Times, как только Трамп произнес присягу, Обама перестал быть главой государства, и его вещи начали грузить в большой грузовик. Другая машина должна будет привезти багаж Трампа.

Сообщается, что большая часть вещей четы Обамы, в том числе и предметы искусства, уже была отправлена в их дом в Вашингтоне, где они планируют поселиться.

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