Обама оставил Трампу записку в Белом доме

Уходящий с президентского поста Барак Обама, следуя давней традиции, оставил записку своему преемнику – 45 президенту США Дональду Трампу, положив ее в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете.

На своей страничке в Twitter Барак Обама написал, что будет скучать по резиденции. Уходящий глава государства поблагодарил американцев и назвал служение им большой честью.

Сразу после церемонии инаугурации Обама вместе с семьей тихо покинет Вашингтон. Через восточный портал здания Конгресса его проводит Трамп. На вертолете Обаму доставят на авиабазу Эндрюс, где он простится со своими помощниками и сотрудниками Белого дома. Трамп тем временем будет принимать военный парад. Немного позже в Вашингтоне состоится торжественный прием и бал.

К моменту, когда писалась эта новость, Трамп уже принял присягу и официально стал 45-м президентом США.