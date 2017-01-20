Турция отказалась от требования ухода Асада

Турция не будет настаивать на решении сирийского конфликта без президента Сирии Башара Асада, заявил турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом турецкая сторона не снимает ответственность с действующего президента за шесть лет войны в САР и гибель сотен тысяч людей. Однако турки решили быть более прагматичными и реалистичными, поскольку "факты на земле кардинально изменились", цитирует турецкого представителя агентство Associated Press.

По словам Шимшека, Турция возлагает «большие надежды» на сирийские мирные переговоры, запланированные на 23 января в Астане, в которых примут участие многие группировки сирийской оппозиции и представители официальных властей.





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