Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда

На фоне развернувшейся на Украине борьбы с “коммунистическим прошлым” мэр Харькова Геннадий Кернес отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда в честь военнослужащего, погибшего в боях с ополченцами в Донбассе.

Активная деятельность по переименованию улиц, станций и даже городов началась на Украине после принятия в 2015 году закона, запретившего использование советской символики и упоминание в географических названиях советских деятелей. Несколькими днями ранее "АН-онлайн" писали, что украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян распорядился закончить переименование объектов до 29 апреля текущего года.

Однако харьковский мэр заявил, что нет никаких оснований менять название проспекта, поскольку освобождение Харькова в 1943 году было прямым продолжением Сталинградской битвы. Соответствующее заявление было размещено на сайте городской администрации.

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