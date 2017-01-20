Толпу в центре Мельбурна протаранил псих-наркоман

Сегодня в центре австралийского Мельбурна произошел жуткий инцидент: водитель легковушки намеренно врезался в толпу людей и начал давить прохожих. По предварительным данным, трое погибли, 20 человек пострадали.

В российском посольстве в Австралии сообщили, что россиян среди пострадавших нет.

Трагедия случилась в обеденный перерыв, когда многие офисные сотрудники отправлялись на обед. К тому же Мельбурн сейчас как никогда наводнен туристами. Тысячи людей приехали на Открытый чемпионат Австралии по теннису, который проходит всего в нескольких кварталах от этого района.

Полицейским удалось задержать водителя неуправляемого автомобиля. Мотив его поступка не известен, но он точно не связан с терроризмом. Возможно, его вообще не было, поскольку мужчина страдает психическими расстройствами и ранее был уличен в употреблении наркотиков.





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