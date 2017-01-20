"Правосека" на Украине избили за стрельбу в Донбассе

Чудом остался жив из-за участия в АТО – так объяснили в Facebook и украинских СМИ нападение неизвестных в г.Измаиле Одесской области на боевика с позывным Докер из добровольческого корпуса «Правый сектор».

По версии его соратников по запрещенной в России одноимённой организации, пятеро якобы «пророссийски настроенных» местных жителей увидели на руке Докера браслет в расцветке «ПС» и пристали расспросами и угрозами. А узнав, что тот сражался в Донбассе «против России», начали жестоко избивать. Попытались продолжить расправу с битами в руках, вытащив бедолагу уже из дома, но заступились соседи. Как пожаловался пострадавший националист, он почему-то не ожидал, что такое возможно на Украине.

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