В парижском метро пассажиров атаковал человек с ножом

Минувшей ночью в парижском метро на пассажиров напал мужчина, вооруженный ножом.

Случаи нападения были зафиксированы с некоторым временным промежутком на разных станций подземки в столице Франции. Как сообщает издание Le Parisien, первую атаку мужчина совершил около 21.15 по местному времени на станции Riquet - он нанес пассажиру три удара ножом. В настоящий момент жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Через полтора часа случилось второе нападение, уже на станции под названием Jacques Bonsergent. Третье было зафиксировано около 00.50 на станции Gare de l'Est. Согласно последним данным, там ранили сразу двоих.