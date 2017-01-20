Сорос: США грозит диктатура при Трампе, потому что он аферист

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе миллиардер Джордж Сорос заявил, что избранный 45-й президент США Дональд Трамп может установить в стране диктатуру сразу после инаугурации.

Как отметил Сорос, Трамп является аферистом и обманщиком, а это в свою очередь может перерасти в диктатуру, если ему "удастся выйти сухим из воды".

По мнению миллиардера, новый президент США придерживается весьма жесткой позиции, которая впоследствии способна вылиться в форму правления государством, противопоставленную открытому обществу, передает агентство Bloomberg. Он также заметил, что может описать будущее Штатов как мафиозное государство.