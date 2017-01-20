Киев планирует уже в этом году вернуть Донбасс

Власти Украины планируют вернуть в 2017 году неподконтрольную часть Донбасса.

Данное заявление сделал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. Как сообщает сегодня РИА "Новости", он верит в то, что "деоккупация" Донбасса будет начата уже в текущем году, однако не может дать никаких гарантий.

В настоящий момент, как отмечает Черныш, ведется разработка дорожной карты возвращения. Он подчеркивает, что у Киева есть множество проблем по возвращению Донецкой и Луганской народных республик в состав страны. В частности, власти не знают, что именно происходит на территориях ДНР и ЛНР.