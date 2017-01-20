Боевики жестоко казнили сирийских военных

В Дамаске сообщили о новых жертвах боевиков, найденных после освобождения Алеппо. На этот раз речь идет о военнослужащих сирийской армии.

О страшной расправе рассказало постпредство страны при ООН. Как сообщается, в одной из школ, которая служила штабом для боевиков, было обнаружено более двадцати тел. Большую часть из них удалось опознать. Помимо этого найдено еще около сорока трупов. На данный момент проходит процедура их идентификации, передает ria.ru.

Сообщается, что обнаруженные военные были зверски убиты. Многих казнили, перерезав горло. Некоторым стреляли в голову. На отдельных трупах были обнаружены следы истязаний.