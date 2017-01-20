Полиция задержала подозреваемого в убийстве исполнительницы «Ламбады»

Стали известны новые подробности громкого преступления в Рио-де-Жанейро. Полиция задержала одного из возможных соучастников убийства знаменитой исполнительницы «Ламбады».

Как сообщается, мужчина признался в содеянном и рассказал, как все произошло. Он и еще двое мужчин запланировали ограбление Лоалвы Браз. Они ворвались в номер 63-летней певицы. Злоумышленники сначала ударили ее палкой, а затем стали угрожать ножом. Когда певица стала кричать и звать на помощь, нападавшие решили засунуть ее в машину и увезти.

Однако по дороге заглох двигатель. Злоумышленники приняли решение избавиться от своей жертвы. Они подожгли машину, в которой была артистка, сообщает rbc.ru. Задержанный мужчина до преступления работал в гостинице, однако был уволен.