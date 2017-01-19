В Бразилии упал самолет, на котором летел член Верховного суда страны

Неподалеку от Рио-де-Жанейро в океан упал самолет, на борту которого находилось четыре человека, в том числе и член Федерального Верховного суда страны Теори Заваски.

Как сообщает телеканал Globo, в настоящий момент судьба пассажиров воздушного судна неизвестна. Отмечается, что судья Заваски занимается коррупционными скандалами в исполнительной и законодательной власти Бразилии. Речь идет о коррупционных схемах, которые применялись в государственной нефтегазовой компании Petrobras, в которых оказались замешан ряд чиновников. В настоящий момент компания находится в процессе масштабной реструктуризации и распродажи активов, необходимой, чтобы расплатиться с долгами.

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