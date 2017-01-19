Стали известны новые подробности громкого убийства известной исполнительницы легендарной «Ламбады». Полиция сообщила о предварительной версии того, как произошло преступление, о котором уже писали «АН»-онлайн».

Как сообщается, певицу похитили из отеля. Лоалва Браз пыталась звать на помощь, но сотрудники гостиницы услышали ее крики слишком поздно. Преступники уже успели увезти свою жертву. Затем злоумышленники заперли певицу в машине, которую подожгли.

На данный момент полиция выясняет, кому и зачем понадобилось совершить такое страшное преступление. В числе одной из версий рассматривается попытка ограбления, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В это время в Сети появилось видео с места происшествия.