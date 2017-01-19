Генсек ООН не собирается на инаугурацию Трампа

На церемонии инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая состоится уже завтра, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш присутствовать не будет.

По словам официального представителя генсека Фархана Хака, в прошлом никто из генеральных секретарей ООН не посещал подобные мероприятия, и в настоящий момент нет никаких причин, чтобы инаугурация Трампа стала исключением.

Церемония пройдет завтра в Вашингтоне. Планируется, что на ней будут присутствовать предшественник Трампа Барак Обама с семьей, а также дипломаты, представители обеих палат Конгресса, бывшие члены администрации и их преемники.

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