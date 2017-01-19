У голландского пенсионера изъяли четыре тонны кокаина

Ни много ни мало четыре тонны кокаина изъяла голландская полиция у 77-летнего мужчины, который ранее был признан членом преступной группировки, занимающейся производством и сбытом экстази.

Как сообщает Telegraaf, партию кокаина, спрятанную среди коробок с бананами, обнаружили сотрудники таможни и уведомили об этом местную полицию. Правоохранители приняли решение не задерживать незаконный товар, а проследить, кто его получит. Пенсионер и двое его подельников были пойманы с поличным при разгрузке в городе Хазелдонк. Издание отмечает, что это крупнейшая партия наркотиков, когда-либо изъятых в провинции Северный Брабант.

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