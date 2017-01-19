Жительница Саудовской Аравии заставила любимого жениться через суд

Интересный судебный процесс состоялся в саудовской Аравии. Девушка подала жалобу на своего жениха, обвинив его в отлынивании от назначения дня свадьбы.

Истец утверждала, что ее молодой человек намеревается расторгнуть помолвку. По ее словам, это неприемлемо, так как их союз был скреплен договоренностями между женихом и ее семьей, сообщает ria.ru.

Интересы молодого человека представлял его адвокат. Он не стал спорить и заявил, что его подзащитный вовсе не намерен отменять свадьбу. Он утверждал, что тот затягивал с датой церемонии из-за занятости. Мол, так готовился к предстоящему бракосочетанию, что не нашел времени на назначение конкретной даты. В доказательство адвокат предоставил документы, подтверждающие аренду зала для банкета. В итоге было решено, что свадьба состоится уже весной.