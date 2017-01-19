Стало известно о громком аресте спортсменки в Иране. Девушка оказалась в тюрьме за то, что сфотографировалась в спортзале в футболке с короткими рукавами и выложила снимок в соцсеть.

Как сообщается, в Иране не разрешается показывать обнаженные части тела в общественных местах. Даже если это будут руки или ноги. Женщинам даже не разрешается показываться на людях с непокрытой головой, сообщает ria.ru.

Фотографию, которую выложила спортсменка, посчитали нарушением правил, установленных в государстве. На данный момент не известно, о какой девушке идет речь. Однако местные СМИ предполагают, что в поле зрения спецслужб попала иранская бодибилдирша Ширин Нобахари .









Фото: instagram.com