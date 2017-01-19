В Тегеране при обрушении многоэтажного бизнес-центра погибло по меньшей мере тридцать человек - все они были сотрудниками пожарной службы, тушившими охватившее здание пламя.

По сообщению Press TV, все сотрудники и посетители центра, а также близлежащих зданий, в том числе расположенных неподалеку посольств Великобритании и Турции, были эвакуированы. В здании оставались пожарные, которые тушили возгорание внутри помещений. Непосредственно перед обрушением более двадцати человек оказались отрезаны огнем от выхода и заблокированы в техническом помещении.

Также известно, что еще 23 человека получили травмы и ожоги. В настоящий момент на месте трагедии спасатели продолжают разбирать завалы, поиски выживших продолжаются.

Видео с моментом обрушения показал телеканал An-Nahar.

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