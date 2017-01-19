Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево

Украинские силовики сосредоточивают силы около контролирующегося ополченцами города Дебальцево Донецкой области.

Как написал в соцсети волонтер Юрий Мысягин, позиции армии и Дебальцево разделяют всего пять километров. По словам Мысягина, год назад это расстояние было в пять раз больше.

С начала нового года в Донбассе отмечается обострение ситуации. Несколько дней назад в Минобороны Украины сообщили о захвате новых позиций на так называемой «Светлодарской дуге» неподалеку от Дебальцево.

Напомним, два года назад в районе этого населенного пункта развернулись масштабные боевые действия. В результате Дебальцево вместе с окрестностями стал частью территории Донецкой народной республики.

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