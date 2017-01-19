В итальянском отеле Rigopiano, оказавшемся погребенным под толщей снега, ситуация по-прежнему сложная. Ранее сообщалось, что около тридцати человек, в том числе дети, оказались отрезаны от мира после схода лавины.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось освободить из снежного плена двоих человек. Также известно о нескольких раненых, а по данным агентства Rai News как минимум один человек погиб.

На кадрах, опубликованных итальянским информационным агентством ANSA, видно, что помещения гостиницы завалены снегом. Спасательные работы продолжаются, но ситуация осложняется тем, что снегопад в этом районе не прекращается, высота снежного покрова уже достигла двух метров.