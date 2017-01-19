Рада впустила на Украину иностранных военных

Участие иностранных военнослужащих в учениях на территории Украины одобрено Верховной Радой. Соответствующий закон депутаты приняли сегодня.

Как следует из текста документа, он касается стран НАТО. В маневрах могут участвовать до трех тысяч человек.

Необходимость принятия этого закона была обусловлена тем, что на Украине существует ряд ограничений в военной сфере, в частности, запрещено размещение иностранных баз. При проведении учений с участием представителей других государств Раде приходилось всякий раз рассматривать отдельный нормативный правовой акт.

Стоит отметить, что в текущем году на Украине пройдет сразу несколько многонациональных учений. В Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017 примут участие американцы.

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