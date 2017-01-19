Трамп может амнистировать Сноудена

Недавно бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену был продлен срок вида на жительство в России еще на два года. Его целью никогда не было получение российского гражданства.

Сноуден всегда надеялся вернуться в США, но из-за грозящего ему там внушительного срока (до 30 лет тюрьмы), не рискует покидать Россию. Сейчас у него появилась надежда, что новый президент Дональд Трамп примет решение о его амнистии.

Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Андрей Свинцов. «Трамп амнистирует всех так называемых политзаключенных людей, говоривших правду о том, что определенные спецслужбы США ведут нечестную, а иногда противозаконную деятельность», — считает он.

Стоит напомнить, что почти год назад Дональд Трамп потребовал от России выдать США Эдварда Сноудена, если Москва уважает Вашингтон.



