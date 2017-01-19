Власти Малайзии, заявившие на днях о прекращении поисков «Боинга 777», бесследно исчезнувшего почти два года назад, разрешили частным компаниям продолжать поиски и готовы выплатить за полезные сведения вознаграждение.

Для этого необходимо лишь уведомить минтранс страны, все расходы будет нести частная компания.

Малайзийский «Боинг 777-200» с 227 пассажирами и 12 членами экипажа исчез с радаров через два часа после вылета из Куала-Лумпура в Пекин. Это произошло в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. С тех пор удалось найти только часть крыла, иллюминатор и куски лайнера одном из островов архипелага Маврикий. Какие только догадки не высказывались по поводу таинственного исчезновения целого лайнера, вплоть до захвата.



