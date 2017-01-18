Председатель КНР выступил за планету без ядерного оружия

В среду, 18 января, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления в Организации Объединенных Наций произнес важную речь.

Китайский политик заявил, что выступает за мир без ядерного оружия. В рамках своего выступления в ООН в Женеве Си Цзиньпин отметил, что со временем ядерное оружие во всех странах следует полностью запретить, а затем и вовсе уничтожить все запасы, чтобы мир был полностью от него свободен, передает агентство Франс Пресс.

Напомним, что в декабре минувшего года избранный 45-й президент США Дональд Трамп сообщил, что американские возможности в ядерной сфере устарели, поэтому Штатам следует исправить эту ситуацию.