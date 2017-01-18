В Мексике школьник расстрелял учительницу и одноклассников и хотел убить себя
18 января 2017, 22:02 [ «АН-онлайн» ]
//В мире
18 января 2017, 22:02 [ «АН-онлайн» ]
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