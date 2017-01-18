Трамп придумал слоган к своей избирательной кампании 2020 года

Дональд Трамп, который только через два дня вступит в должность президента Соединенных Штатов, уже говорит о своей следующей избирательной кампании.

В интервью Washington Post он заявил, что придумал слоган, под которым будет бороться за президентское кресло на выборах 2020 года. Звучать он будет как “Сохраним Америку великой”: Трамп выразил убеждение, что ему удастся “вернуть стране величие”. Во время интервью он попросил одного из своих юристов зарегистрировать придуманный им слоган в Ведомстве по патентам и товарным знакам. Аналогичным образом он поступил и со слоганом своей прошлой избирательной кампании - “Сделаем Америку снова великой”, в результате чего его соперники уже не могли использовать эту фразу в своих выступлениях.

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