Лидер немецкой оппозиции призвала Трампа наладить диалог с Россией

Лидер парламентской фракции оппозиционной Левой партии Сара Вагенкнехт заявила о том, что Дональду Трампу необходимо отказаться от внешнеполитического курса своего предшественника Барака Обамы, поскольку он привел к ухудшению отношений с Россией, что негативно отразилось на обстановке в мире.

В своей статье для издания Welt политик заявила, что в странах, которые при советском режиме были относительно стабильными, сейчас распространяется радикальный исламизм. К этому привела внешняя политика Соединенных Штатов, которые на протяжении многих лет были заинтересованы только в собственной выгоде и увеличении добычи сырья. Вагенкнехт призвала Трампа, через два дня вступающего в должность президента, изменить сложившуюся ситуацию.

Важным пунктом в стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в мире политик считает налаживание отношений с Россией - это позволит двум государствам объединить усилия в борьбе с угрозами.

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