Надежду Савченко могут проверить на госизмену

В среду, 18 января, в Службу безопасности Украины обратился депутат Верховной рады Иван Винник, который попросил организовать проверку бывшей военной летчицы Надежды Савченко на госизмену.

Согласно последней информации, Винник потребовал проверить переговоры нардепа Надежды Савченко с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщает сегодня портал "Газета.Ru", ссылаясь на «Лига.net», действия Савченко могут попадать под статью 111 УК Украины "Государственная измена".

Такое предположение сделал депутат Рады, который подчеркнул, не выдвигает никаких личных обвинений, в лишь хочет, чтобы было зарегистрировано производство по данному вопросу.