В Китае запретили праздновать свадьбу тем, кто повторно вступает в брак

В китайской провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе страны, власти на днях ввели запрет на проведение свадебных банкетов для тех граждан, которые женятся или выходят замуж во второй раз.

Теперь все желающие жениться должны согласовать проведение банкета с властями, которые обязаны проверить, сколько браков было у людей. Как сообщает ««Би-би-си», для одной и той же свадебной церемонии запретили использовать сразу несколько мест.

Отметим, что коммунистическая партия Китая развернула масштабную кампанию по борьбе с бюрократией и коррупцией еще пять лет назад. Власти сейчас пытаются бороться также и с демонстрацией богатства в обществе.