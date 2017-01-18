Италию тряхнуло четвертый раз за день

Не успели жители центральной Италии прийти в себя после сегодняшней серии подземных толчков, как страну тряхнуло еще раз. Магнитуда нового толчка составила 5,1.

Как сообщает РИА Новости, местные власти уже заявили об отсутствии пострадавших и серьезных разрушений. Тем не менее ситуация в ряде районов осложняется из-за морозов и обильных снегопадов: улицы затронутых землетрясениями городов завалены снегом. Сообщается, что в пострадавшие от подземных толчков районы были направлены армейские подразделения.

Следует отметить, что районы, наиболее пострадавшие от произошедшего минувшим летом землетрясения, сегодняшние подземные толчки практически не затронули.

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