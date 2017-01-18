В загрязнении воздуха обвинили велосипедистов

Неожиданное заявление сделал член специального комитета по транспорту британского парламента Роб Флелло. По его словам, увеличение количества велосипедистов не только не улучшает экологическую обстановку, но и ведет к еще большему загрязнению воздуха.

Как сообщает The Independent, политик пришел к выводу, что специальные полосы, выделенные для велосипедистов, не так часто используются по назначению, однако отнимают значительную площадь у автомобильных дорог. Это, в свою очередь, приводит к заторам, а, как следствие - выброс в атмосферу вредных веществ увеличивается.

Мнение политика подтверждает ситуация в Кембридже, который является одним из самых загрязненных городов в стране, несмотря на то, что около половины жителей отказалась от автомобилей в пользу велосипедов.

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