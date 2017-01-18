Подавляющее большинство граждан США положительно оценили работу Обамы

Телекомпания CBS провела масштабный опрос среди населения США и выяснила, что около 60 процентов американцев положительно оценивают работу политика Барака Обамы на посту главы государства.

Согласно последней информации, 62 процента граждан США убеждены, что Обама, который 20 января покинет президентское кресло, весьма успешно справлялся со своими обязанностями. Кроме того, 55 процентов опрошенных назвали его хорошим президентом, а 30 процентов и вовсе - очень хорошим.

Как показал опрос, в большей мере американцы довольны работой Обамы в сфере внешней экономики и политики. Отметим, что рейтинг действующего президента сейчас почти такой же, какой был в 2009 году.