После инаугурации Трампу подадут мясо в шоколаде

Обед после церемонии инаугурации в США - давняя традиция. Ряд продуктов, которые используются для приготовления блюд, привозят из тех штатов, где родились новоиспеченные главы государства.

CNN сообщает, что для праздничного обеда после инаугурации Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, к столу будут поданы креветки с шафрановым соусом и шоколадной крошкой. Они выловлены в Мексиканском заливе, омывающем штат Флорида с запада: Трамп назвал расположенное здесь поместье своим вторым домом.

Затем будет подано мясо на гриле в темном шоколаде и с можжевеловой подливкой, а на десерт - шоколадное суфле и ванильное мороженое.

Меню обеда по случаю инаугурации Барака Обамы, избранного на второй срок, включало омаров, мясо бизона и яблочный пирог.

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