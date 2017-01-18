Турецкой стороне передали тела пилотов разбившегося под Бишкеком самолета

Сегодня турецкой стороне передали тела пилотов самолета, который ранее потерпел крушение под Бишкеком.

Об этом рассказали в среду, 18 января, в штабе по ликвидации последствий авиакатастрофы. Как сообщает ТАСС, тела всех четырех пилотов Boeing опознаны и переданы сотрудникам посольства Турции. Предполагается, что уже грядущей ночью останки отправят на родину.

Отметим также, что сегодня к расследованию причин падения самолета подключились эксперты Межгосударственного авиационного комитета.