Половину депутатов Рады составляют судимые и психбольные - СМИ

Украинское издание Elise Journal представило данные, выставляющие народных депутатов Верховной Рады нынешнего созыва в крайне неприглядном свете. Журналисты подсчитали, что примерно половина парламентариев имеет судимость либо же справку из психиатрической больницы.

Среди депутатов, ранее имевших проблемы с законом, такие известные политические деятели, как Юлия Тимошенко (судима дважды) и Олег Ляшко. А председатель Рады Андрей Парубий имеет справку о наличии у него легкой степени умственной отсталости. Данное утверждение издание иллюстрирует самой справкой, на которой стоит печать Министерства здравоохранения УССР.

Досталось от журналистов и президенту Украины. Как следует из материала, Петр Порошенко может быть причастен к целому ряду преступлений, однако ни одно из дел против него до суда так и не дошло.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня