СБУ позволила Наташе Королёвой прилететь на Украину, чтобы похоронить бабушку

Стало известно о том, что известной певице Наташе Королевой все-таки разрешили прилететь на похороны ее 94-летней бабушки.

Как ранее уже сообщали «АН»-онлайн», звезда написала в соцсетях, что не может проститься с родным человеком. В прошлом году СБУ запретила Наташе Королевой въезжать на территорию Украины в течение пяти лет.

По словам певицы, самочувствие ее бабушки резко ухудшилось после того, как она узнала о запрете. В итоге пожилая женщина скончалась, сообщает life.ru.

Как стало известно, в СБУ пошли навстречу Наташе Королевой и разрешили ей прилететь на Украину, чтобы похоронить близкого человека.