Экс-замглавы ЦРУ предложил Путину «подарить» Сноудена на инаугурацию Трампа

В соцсетях появился комментарий официального представителя МИД РФ. Марию Захарову крайне возмутила новость, которая была опубликована в СМИ. Она касается заявления, которое сделал бывший заместитель главы ЦРУ.

Майкл Морелл выступил с крайне неожиданным предложением. Он заявил, что российский президент мог бы сделать щедрый подарок Дональду Трампу в честь его инаугурации. Однако тут есть одно «но». В качестве презента предлагается живой человек. Морелл посоветовал выдать Эдварда Сноудена Соединенным Штатам.

Мария Захарова написала, что это идеология предательства. Представитель МИД подчеркнула, что, видимо, для американского ведомства считается нормой преподносить в качестве подарка живых людей, а также не гнушаться выдачей тех, кто обращается за помощью и защитой.

Захарова также напомнила, что Сноудену разрешили остаться в России еще, как минимум, на два года. Также она подчеркнула, что Морелл так и не познал Россию.