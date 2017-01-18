Трамп признался в нелюбви к Twitter

Дональд Трамп высказался о том, зачем он использует соцсеть Twitter.

В интервью телеканалу Fox News избранный американский президент рассказал, что вести свой микроблог ему совсем не нравится. Но Трамп вынужден это делать для того, чтобы противостоять средствам массовой информации, которые настроены против политика. Новый американский лидер отметил: если бы все СМИ были честными, он бы отказался от Twitter.

Микроблог Дональда Трампа в Twitter в настоящее время читают около 20 млн человек. Несколько дней назад появилась информация о том, что политик не намерен переходить на официальный президентский аккаунт в соцсети, доступ к которому будет предоставлен ему после инаугурации 20 января.

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