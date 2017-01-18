Обвинявшая Трампа в домогательствах американка подала на него в суд

Избранного президента Соединенных Штатов могут вызвать в суд. Иск против Дональда Трампа подала гражданка США по имени Саммер Зервос. В своем заявлении истец указывает на то, что Трамп унизил ее и других женщин, ранее обвинявших его в сексуальных домогательствах.

Напомним, в разгар предвыборной кампании осенью прошлого года сразу несколько женщин заявили, что в разное время их домогался Дональд Трамп. Среди этих американок была и Саммер Зервос. Политик все выдвинутые обвинения опроверг и назвал выступивших с ними женщин лгуньями.

Зервос хочет добиться от 45-го президента США заявления о том, что он был не прав. В иске о защите чести и достоинства говорится: Дональд Трамп должен признать, что он вел себя неподобающим образом.

Читайте также:

Другие мировые новости